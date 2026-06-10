Москва10 июнВести.В Москве задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, который разбил ногой стеклянную дверь на станции БКЛ "Терехово". Об этом сообщило управление МВД России по столице в MAX.
В момент совершения преступления он был пьян.
На станции "Терехово" БКЛ задержан ранее судимый 37-летний мужчина. В состоянии алкогольного опьянения при выходе из метро он разбил ногой стекло входной двериговорится в сообщении
Преступника задержали по горячим следам. На него составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), также в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).