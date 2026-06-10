Мужчина ногой разбил дверь на станции метро "Терехово" в Москве, его задержали

В Москве задержали мужчину, разбившего ногой дверь на станции БКЛ "Терехово" Мужчина ногой разбил дверь на станции метро "Терехово" в Москве, его задержали

Москва10 июн Вести.В Москве задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, который разбил ногой стеклянную дверь на станции БКЛ "Терехово". Об этом сообщило управление МВД России по столице в MAX.

В момент совершения преступления он был пьян.

На станции "Терехово" БКЛ задержан ранее судимый 37-летний мужчина. В состоянии алкогольного опьянения при выходе из метро он разбил ногой стекло входной двери говорится в сообщении

Преступника задержали по горячим следам. На него составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), также в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).