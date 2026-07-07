Вандал разбил кабину дежурного на станции метро "Крылатская" в Москве Задержан вандал, разбивший кабину дежурного на станции метро "Крылатская"

Москва7 июл Вести.Задержан подозреваемый в вандализме на станции метро "Крылатская" Арбатско-Покровской линии, сообщает московский главк МВД.

Им оказался ранее судимый 42-летний житель столицы.

На станции "Крылатская" Арбатско-Покровской линии злоумышленник перед подъемом на эскалатор разбил стекло кабины дежурного говорится в публикации ведомства в MAX

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Он был задержан на Варшавском шоссе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". С фигуранта взяли подписку о невыезде.