Москва7 июлВести.Задержан подозреваемый в вандализме на станции метро "Крылатская" Арбатско-Покровской линии, сообщает московский главк МВД.
Им оказался ранее судимый 42-летний житель столицы.
На станции "Крылатская" Арбатско-Покровской линии злоумышленник перед подъемом на эскалатор разбил стекло кабины дежурногоговорится в публикации ведомства в MAX
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Он был задержан на Варшавском шоссе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". С фигуранта взяли подписку о невыезде.