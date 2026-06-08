Полиция Москвы задержала вандала, разбившего светильник на эскалаторе в метро

В московском метро пассажир разбил плафон на эскалаторе - его задержали Полиция Москвы задержала вандала, разбившего светильник на эскалаторе в метро

Москва8 июн Вести.На станции метро "Южная" в Москве пассажир разбил плафон на эскалаторе. Его задержали правоохранители, сообщило столичное ГУ МВД РФ на платформе MAX.

Находясь на эскалаторе, подозреваемый умышленно ударил рукой по осветительному плафону, закрепленному на балюстраде. Лампа разбилась.

Полицейские быстро вышли на след – уже через несколько часов 43-летнего москвича с прошлыми судимостями задержали у него дома на Кировоградской улице.

Полицейские УВД на Московском метрополитене задержали пассажира, разбившего плафон на балюстраде эскалатора говорится в публикации ГУ МВД

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".