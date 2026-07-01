Москва1 июлВести.На востоке Москвы мужчина устроил дебош на территории храмового комплекса, высказывал угрозы окружающим и повредил церковное имущество. Агрессора задержали бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба столичного ведомства.
Инцидент произошел на улице Красноярской. Отмечается, что задержанный был пьян. Когда он начал вести себя неадекватно, сотрудники комплекса нажали тревожную кнопку.
Гражданин вел себя агрессивно, нарушал общественный порядок, повышал голос, выражаясь нецензурной бранью, и угрожал охраннику физической расправой. На требования прекратить противоправные действия дебошир не отреагировал, а затем повредил калитку забора ударом ноги. Свое поведение 52-летний москвич объяснил несогласием с христианской веройговорится в сообщении ГУ Росгвардии по Москве в мессенджере MAX
Силовики доставили мужчину в территориальный отдел полиции.