Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в храмовом комплексе в Москве

Мужчина устроил дебош на территории храмового комплекса в Москве, его задержали Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в храмовом комплексе в Москве

Москва1 июл Вести.На востоке Москвы мужчина устроил дебош на территории храмового комплекса, высказывал угрозы окружающим и повредил церковное имущество. Агрессора задержали бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Инцидент произошел на улице Красноярской. Отмечается, что задержанный был пьян. Когда он начал вести себя неадекватно, сотрудники комплекса нажали тревожную кнопку.

Гражданин вел себя агрессивно, нарушал общественный порядок, повышал голос, выражаясь нецензурной бранью, и угрожал охраннику физической расправой. На требования прекратить противоправные действия дебошир не отреагировал, а затем повредил калитку забора ударом ноги. Свое поведение 52-летний москвич объяснил несогласием с христианской верой говорится в сообщении ГУ Росгвардии по Москве в мессенджере MAX

Силовики доставили мужчину в территориальный отдел полиции.