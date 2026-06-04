В Зеленограде задержан угрожавший сотрудникам скорой мужчина В Зеленограде Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего медикам плоскогубцами

Москва4 июн Вести.Сотрудниками вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по городу Москве проведено задержание в Зеленограде гражданина, который в нетрезвом состоянии угрожал персоналу экстренной медицинской службы. Подробности в MAX сообщает канал ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по городу Москве.

Правоохранителям сообщили, что в районе Привокзальной площади мужчина ведет себя агрессивно, находясь рядом с машиной скорой помощи.

44-летний мужчина, угрожавший медикам плоскогубцами и ножом для бумаги, был задержан. На место вызвали следственно-оперативную группу говорится в сообщении

Предметы, которыми злоумышленник угрожал медикам, изъяты. Для разбирательств нетрезвого гражданина доставили в один из отделов полиции. По его словам, он решил, что врачи представляют для него угрозу.