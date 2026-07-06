В Иркутской области завели дело на водителя иномарки, оскорбившего полицейского

В Иркутской области задержан мужчина, подозреваемый в оскорблении полицейского В Иркутской области завели дело на водителя иномарки, оскорбившего полицейского

Москва6 июл Вести.Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Эхирит-Булагатский" Иркутской области задержали мужчину, подозреваемого в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении полицейского, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представителя МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел ночью 5 июля в поселке Усть-Ордынский. Водитель иномарки приехал на заправку и начал вести себя вызывающе, он нарушал общественный порядок и проявлял агрессию к другим водителям.

Ему сделал замечание находившийся неподалеку полицейский. В ответ агрессор начал нецензурно выражаться и угрожать физической расправой.

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции", чтобы пресечь противоправные действия, полицейский обнажил огнестрельное оружие написала она в мессенджере

Хулиган уехал, однако через некоторое время вернулся на АЗС и продолжил оскорблять сотрудника полиции и угрожать ему. Затем агрессор опять скрылся.

Оперативники установили личность мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался 36-летний ранее судимый местный житель.

Расследование продолжается.