Москва26 апрВести.Суд в Биробиджане заключил под стражу местного жителя, который угрожал пистолетом полицейским, приехавшим по вызову. Об этом сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
Согласно материалам уголовного дела, утром 24 апреля нетрезвый 37-летний фигурант возле дома на улице Шолом-Алейхема направил на командира отделения ППС предмет, похожий на пистолет, с угрозой его применения.
Своими действиями он вынудил сотрудников полиции применить табельное оружие в общественном местеуточнили в надзорном ведомстве
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Суд по ходатайству следствия отправил фигуранта в следственный изолятор.