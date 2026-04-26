В Биробиджане арестовали мужчину за угрозы полицейским Жителя Биробиджана, угрожавшего пистолетом полицейским, отправили в СИЗО

Москва26 апр Вести.Суд в Биробиджане заключил под стражу местного жителя, который угрожал пистолетом полицейским, приехавшим по вызову. Об этом сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

Согласно материалам уголовного дела, утром 24 апреля нетрезвый 37-летний фигурант возле дома на улице Шолом-Алейхема направил на командира отделения ППС предмет, похожий на пистолет, с угрозой его применения.

Своими действиями он вынудил сотрудников полиции применить табельное оружие в общественном месте уточнили в надзорном ведомстве

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Суд по ходатайству следствия отправил фигуранта в следственный изолятор.