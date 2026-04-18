Под стражу заключен мужчина, открывший огонь по полицейским в Оренбуржье

Москва18 апр Вести.В Оренбургской области арестовали мужчину, открывшего огонь по полицейским при задержании. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в MAX.

Отмечается, что 52-летнего Сергея Басалаева удалось задержать в субботу, 18 апреля 2026 года.

По ходатайству военного следователя судом в отношении Басалаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Мужчину обвиняют в самовольном оставлении части в период мобилизации, посягательстве на жизнь правоохранителей, убийстве и покушении на убийство (ч. 5 ст. 337, ст. 317, п. "б" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ).