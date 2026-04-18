В Оренбуржье задержали стрелявшего в полицейских злоумышленника Убийца полицейского в Оренбургской области задержан

Москва18 апр Вести.В Оренбургской области правоохранители задержали злоумышленника, стрелявшего в полицейских 16 апреля. Подозреваемого блокировали в районе села Белошапка в субботу, 18 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.

В Оренбургской области мои коллеги задержали злоумышленника, который 16 апреля оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся написала Ирина Волк

Отмечается, что сейчас на месте ждут сотрудников Росгвардии и следственно-оперативную группу.

Инцидент произошел 16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области. Сотрудники отдела полиции №3 Межмуниципального Управления МВД РФ "Орское" прибыли туда, чтобы задержать человека, объявленного в федеральный розыск. Заметив стражей порядка, злоумышленник начал стрелять. В результате один полицейский погиб, еще трое получили ранения.

Расследование продолжается.