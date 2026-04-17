Полицейский, погибший в Аккермановке, недавно вернулся из зоны спецоперации Погибший в Аккермановке полицейский Никита Гнусин недавно вернулся из зоны СВО

Москва17 апр Вести.Старший лейтенант полиции Никита Гнусин, погибший 16 апреля при задержании опасного преступника в поселке Аккермановка города Новотроицка Оренбургской области, недавно вернулся со службы в зоне СВО. Гнусин служил в батальоне "Барс-6". Об этом сообщил аппарат губернатора и правительства региона в мессенджере MAX

Накануне Никиту назначили оперуполномоченным, а на следующий день - в свой день рождения - он получил смертельные ранения при задержании вооруженного злоумышленника. Никите исполнилось 28 лет. У офицера остался четырехлетний сын. Его отец – пенсионер МВД, младшая сестра тоже служит в полиции.

Гибель Никиты Дмитриевича Гнусина стала невосполнимой потерей для семьи, профессионального сообщества и Родины, которую он с честью защищал и прошел этот путь с честью до самого конца говорится в публикации

Губернатор и правительство региона выразили соболезнования родным и близким.