Москва18 апрВести.В городе Новотроицк Оренбургской области 18 апреля простились со старшим лейтенантом полиции Никитой Гнусиным, который погиб при попытке задержания опасного преступника.
Как сообщает полиция Оренбуржья в мессенджере MAX, на церемонии прощания собрались родственники и близкие погибшего, а также его коллеги, получившие ранения, когда разыскиваемый мужчина открыл по правоохранителям огонь из автоматического оружия.
Проститься и проводить в последний путь оперуполномоченного Никиту Гнусина прибыли начальник УМВД России по Оренбургской области генерал-майор полиции Вадим Серебрянников, руководители областного управления, раненные полицейские, родственники и близкиеговорится в публикации
Старший лейтенант полиции Никита Гнусин погиб в день своего рождения – 16 апреля ему исполнилось 28 лет. У него остались жена и 4-летний сын.
Разыскиваемый мужчина, которого зовут Сергей Басалаев, был задержан в Оренбургской области 18 апреля. Он дал признательные показания. Суд отправил его под арест.