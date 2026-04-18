На похороны погибшего в Оренбуржье полицейского приехали его раненные коллеги

Москва18 апр Вести.В городе Новотроицк Оренбургской области 18 апреля простились со старшим лейтенантом полиции Никитой Гнусиным, который погиб при попытке задержания опасного преступника.

Как сообщает полиция Оренбуржья в мессенджере MAX, на церемонии прощания собрались родственники и близкие погибшего, а также его коллеги, получившие ранения, когда разыскиваемый мужчина открыл по правоохранителям огонь из автоматического оружия.

Проститься и проводить в последний путь оперуполномоченного Никиту Гнусина прибыли начальник УМВД России по Оренбургской области генерал-майор полиции Вадим Серебрянников, руководители областного управления, раненные полицейские, родственники и близкие говорится в публикации

Старший лейтенант полиции Никита Гнусин погиб в день своего рождения – 16 апреля ему исполнилось 28 лет. У него остались жена и 4-летний сын.

Разыскиваемый мужчина, которого зовут Сергей Басалаев, был задержан в Оренбургской области 18 апреля. Он дал признательные показания. Суд отправил его под арест.