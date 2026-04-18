Появились кадры задержания мужчины, убившего полицейского в Оренбуржье В МВД показали момент задержания стрелявшего в полицейских Оренбуржья мужчины

Москва18 апр Вести.Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве полицейского в Оренбургской области. Видео опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

На опубликованных кадрах мужчина рассказывает, что стрелял в полицейских из переделанного в боевой автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 апреля, сотрудники полиции прибыли в поселок Аккермановка Оренбургской области, чтобы задержать Сергея Басалаева, объявленного в федеральный розыск. Мужчина оказал сопротивление – он открыл огонь по полицейским из автомата, а затем скрылся. В результате его действий один сотрудник МВД погиб, трое ранены и находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Задержать злоумышленника удалось в субботу, 18 апреля.