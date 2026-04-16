Оперативник из Оренбуржья Никита Гнусин погиб в свой день рождения

Москва16 апр Вести.Старший лейтенант полиции Никита Дмитриевич Гнусин, убитый при попытке задержания преступника в Оренбургской области, погиб в свой день рождения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Он проходил службу в должности оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России "Орское".

Ему было 28 лет, родился 16.04.1998 года в городе Новотроицк сказано в сообщении ведомства в MAX

Сначала Никита Гнусин работал участковым, а затем - оперативником. У погибшего сотрудника полиции остался четырехлетний сын.

Еще трое сотрудников полиции получили ранения, они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

В МВД сообщили, что по силовикам стрелял Сергей Басалаев 1974 года рождения, сейчас его ищут.