В Ступине задержали мужчину в тельняшке, который разгонял демонов топором Росгвардейцы задержали жителя Подмосковья, разгонявшего топором демонов

Москва14 апр Вести.Сотрудники Росгвардии задержали дебошира в подмосковном Ступине, сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.

Инцидент произошел на Овражной улице. Экипажу Росгвардии поступили данные о мужчине, которые бегает с топором около жилого дома и неподалеку от детской площадки.

Прибывшие на место росгвардейцы увидели находившегося в неадекватном состоянии мужчину, который размахивал топором говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере MAX

Действия гражданина представляли опасность для окружающих. При задержании он продемонстрировал агрессию и попытался оказать сопротивление, но силовикам удалось его скрутить.

По внешним признакам, 46-летний местный житель находился в состоянии опьянения. Свои действия он объяснил тем, что "разгонял демонов".

Для дальнейшего разбирательства дебошира передали полицейским.