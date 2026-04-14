Москва14 апрВести.Сотрудники Росгвардии задержали дебошира в подмосковном Ступине, сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.
Инцидент произошел на Овражной улице. Экипажу Росгвардии поступили данные о мужчине, которые бегает с топором около жилого дома и неподалеку от детской площадки.
Прибывшие на место росгвардейцы увидели находившегося в неадекватном состоянии мужчину, который размахивал топоромговорится в сообщении, опубликованном в мессенджере MAX
Действия гражданина представляли опасность для окружающих. При задержании он продемонстрировал агрессию и попытался оказать сопротивление, но силовикам удалось его скрутить.
По внешним признакам, 46-летний местный житель находился в состоянии опьянения. Свои действия он объяснил тем, что "разгонял демонов".
Для дальнейшего разбирательства дебошира передали полицейским.