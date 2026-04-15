Москва15 апрВести.Трое суток ареста получил житель Тулы, который во время пасхального крестного хода в маске демонического существа выкрикивал религиозные приветствия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области в MAX.
Инцидент произошел в ночь на 12 апреля у храма в поселке Михайловский Куркинского района. Неадекватное поведение мужчины вызвало резкое недовольство прихожан и священнослужителей, и они сообщили об этом в полицию.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина и изъяли у него маскарадный аксессуар. В ходе дальнейшего разбирательства в территориальном отделе ОВД выяснилось, что хулиганскую выходку совершил 34-летний мужчина.
В ходе опроса правонарушитель признал вину и публично принес извинения за содеянное. В отношении задержанного был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
Решением мирового суда ему назначено наказание в виде трех суток арестасказано в сообщении
Обстоятельства происшествия устанавливаются.