Москва15 июнВести.Двадцатилетний житель Тулы, задержанный по подозрению в поджоге двух офисов банков, сообщил сотрудникам полиции, что находился под воздействием третьих лиц, рассказала пресс-служба УМВД России по Тульской области в мессенджере МАХ.
Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний туляк... Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лицнаписали в пресс-службе
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали предполагаемого поджигателя двух банковских отделений на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе Тулы. Им оказался студент одного из вузов региона.
По словам очевидцев, офисы загорелись с разницей буквально в несколько минут, но были оперативно потушены.