Подозреваемый в поджоге банков в Туле рассказал, что находился под воздействием

Воздействием третьих лиц объяснил свои действия подозреваемый в поджогах в Туле Подозреваемый в поджоге банков в Туле рассказал, что находился под воздействием

Москва15 июн Вести.Двадцатилетний житель Тулы, задержанный по подозрению в поджоге двух офисов банков, сообщил сотрудникам полиции, что находился под воздействием третьих лиц, рассказала пресс-служба УМВД России по Тульской области в мессенджере МАХ.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний туляк... Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц написали в пресс-службе

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали предполагаемого поджигателя двух банковских отделений на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе Тулы. Им оказался студент одного из вузов региона.

По словам очевидцев, офисы загорелись с разницей буквально в несколько минут, но были оперативно потушены.