Подозреваемый в поджоге офисов банков в Туле учится в одном из вузов региона

Оперативники рассказали о деятельности подозреваемого в поджоге банков в Туле Подозреваемый в поджоге офисов банков в Туле учится в одном из вузов региона

Москва15 июн Вести.Молодой человек, задержанный в Туле по подозрению в поджоге двух отделений банков, учится в одном из вузов Тульской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По предварительной информации, задержанный - студент одного из высших учебных заведений региона отметил он

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали предполагаемого поджигателя двух банковских отделений на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе Тулы. По словам очевидцев, офисы загорелись с разницей буквально в несколько минут.