Хулигана, ругавшегося и гулявшего с животным на Красной площади, арестовали

Арестован москвич Магомедов, ругавшийся и гулявший с животным на Красной площади Хулигана, ругавшегося и гулявшего с животным на Красной площади, арестовали

Москва21 июл Вести.Тверской районный суд рассмотрел административное дело о хулиганстве в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По делу проходил житель столицы Магомед Магомедов.

Мужчина, находясь на Красной площади, выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого месте говорится в публикации судебной пресс-службы в MAX

Описываемые события происходили вечером в минувшую субботу, 18 июля.

Магомедов был признан виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначили наказание в видео 5 суток административного ареста.