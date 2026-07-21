Москва21 июлВести.Тверской районный суд рассмотрел административное дело о хулиганстве в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
По делу проходил житель столицы Магомед Магомедов.
Мужчина, находясь на Красной площади, выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого местеговорится в публикации судебной пресс-службы в MAX
Описываемые события происходили вечером в минувшую субботу, 18 июля.
Магомедов был признан виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначили наказание в видео 5 суток административного ареста.