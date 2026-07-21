Адвокат объяснил, можно ли гулять по Красной площади с питомцами Адвокат Жорин: закон не запрещает приходить на Красную площадь с животным

Москва21 июл Вести.Приходить на Красную площадь с домашними животными закон не запрещает, однако за ненадлежащее поведение гражданину грозит арест на срок до 15 суток. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Сергей Жорин, комментируя задержание жителя столицы, который прогуливался с козой по главной площади страны. По его словам, временные ограничения действуют лишь в период массовых мероприятий либо на отдельных режимных объектах Кремля.

Появление на Красной площади с домашним животным, в том числе с козой, законом не запрещено. Федеральное законодательство не содержит такого запрета, а действующие правила посещения этого общественного пространства также не устанавливают данного ограничения заявил Жорин.

Жорин уточнил, что исключения возможны только в дни массовых мероприятий, при введении временных ограничений на доступ либо применительно к некоторым объектам Московского Кремля. Он отметил, что, судя по обнародованным сведениям о деле, к ответственности мужчину привлекли вовсе не из-за появления с козой, а за мелкое хулиганство - именно оно и могло послужить поводом для административного ареста продолжительностью до 15 суток. По словам адвоката, вывод очевиден: находясь на Красной площади с козой, не следует нецензурно выражаться.

Ранее Тверской районный суд Москвы назначил Магомеду Магомедову пять суток ареста за мелкое хулиганство. Мужчина выгуливал козу на Красной площади и нецензурно выражался в адрес прохожих.