Христофору: Киев может оказаться под ударом из-за указа Зеленского про парад

Христофору рассказал, к чему может привести указ Зеленского о параде Христофору: Киев может оказаться под ударом из-за указа Зеленского про парад

Москва10 мая Вести.Важные объекты в столице Украины могут оказаться под ударами из-за указа главы киевского режима Владимира Зеленского, "разрешающего" парад Победы на Красной площади. Таким мнением поделился кипрский журналист Алекс Христофору.

Он раскритиковал "циничный юмор" Зеленского, и обратил внимание на то, что эта выходка нашла поддержку в Европе.

Зеленский, ты что делаешь? Если у тебя есть координаты Красной площади в твоем указе, то почему бы России не найти в своем указе Банковую или другие важные места в Киеве? задался вопросом Христофору в эфире YouTube-канала

Ранее глава киевского режима опубликовал указ, который будто разрешает провести парад Победы на Красной площади в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не требуется разрешение третьих стран для проведения парада.