Корнилов заявил, что Зеленский может "разрешить" Трампу строить зал в Белом доме Корнилов: Зеленский может "разрешить" Трампу строить бальный зал в Белом доме

Москва11 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, издавший указ о "разрешении" проводить парад Победы в Москве, может распространить такую практику и на другие события в различных странах. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

В пятницу, 8 мая, Владимир Зеленский подписал указ "О проведении парада в г. Москве". В документе отмечалось, что украинская сторона "разрешает" организацию мероприятия. По словам Корнилова, на Украине это стало темой серьезного обсуждения.

Это же теперь Зеленский может издавать указ, позволяющий встретиться [президенту США Дональду] Трампу, скажем, с лидером Китая, или позволяющий Америке построить бальный зал в Белом доме. Или указ, разрешающий [премьер-министру Британии Киру] Стармеру продолжить быть премьером. И каждый раз можно устраивать по этому поводу пьянки, веселье, радость на Украине. Хоть какой-то повод. Сразу почему-то вспоминается сцена [из фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница"] классическая: "Где у нас прокурор? - В шестой палате, где раньше Наполеон был" отметил Корнилов

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал действия главы киевского режима "клоунадой".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал указ Зеленского о параде Победы в Москве.