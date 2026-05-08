Зеленский опубликовал издевательский указ о параде в Москве

Зеленский отказался от провокаций 9 мая после предложения Трампа о перемирии Зеленский опубликовал издевательский указ о параде в Москве

Москва8 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал указ, будто разрешает провести парад Победы на Красной площади в Москве. Текст документа размещен на официальном сайте Зеленского.

Украинский лидер также распорядился не наносить удары по центру российской столицы и приложил к указу координаты Красной площади.

На время парада (с 10 часов утра по киевскому времени 9 мая 2026) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения говорится в указе

Распоряжение главы киевского режима появилось сразу после того, как президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести перемирие между РФ и Украиной в период с 9 по 11 мая, а также организовать обмен пленными.

Ранее Министерство обороны РФ настоятельно не рекомендовало Украине устраивать провокации в День Победы, так как в ответ российские военные нанесут массированный удар по центру Киева.