Москва7 маяВести.Минобороны РФ в своем заявлении еще раз предупредило население и дипломатов о необходимости покинуть Киев.
Военные напомнили, что в случае, если ВСУ попытаются сорвать парад Победы в Москве 9 мая, то по центру Киева будет нанесен удар.
Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть городдобавили в МО РФ
Ранее представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни заявил, что ЕС не собирается эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы. Евросоюз вообще не планирует ничего менять, добавил политик.