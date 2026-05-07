Российские военные еще раз призвали иностранных дипломатов покинуть Киев

МО РФ еще раз предупредило население и дипломатов о необходимости покинуть Киев Российские военные еще раз призвали иностранных дипломатов покинуть Киев

Москва7 мая Вести.Минобороны РФ в своем заявлении еще раз предупредило население и дипломатов о необходимости покинуть Киев.

Военные напомнили, что в случае, если ВСУ попытаются сорвать парад Победы в Москве 9 мая, то по центру Киева будет нанесен удар.

Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город добавили в МО РФ

Ранее представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни заявил, что ЕС не собирается эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы. Евросоюз вообще не планирует ничего менять, добавил политик.