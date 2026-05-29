Москва29 мая Вести.Минобороны Украины призвало жителей страны не игнорировать сигналы тревоги 30 и 31 мая. Об этом говорится на страничке ведомства в социальных сетях.

Пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги в эти выходные. Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных... Касается абсолютно всех. Но особенно Киева цитирует издание сообщение ведомства

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине.