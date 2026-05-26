Минобороны Украины пригрозило "очень сильными" ответными ударами по РФ Советник Минобороны Украины "Флэш" пообещал "очень сильные" ответные удары по РФ

Москва26 мая Вести.Советник министра обороны Украины с позывным "Флэш" заявил, что украинская сторона готова нанести мощные удары в ответ на действия России. Как сообщает агентство УНИАН, данное заявление прозвучало на фоне предупреждений о возможных атаках на ключевую инфраструктуру украинской столицы.

Если РФ будет терроризировать Киев, предприятия, "центры принятия решений" — мы будем очень сильно бить в ответ заявил Флэш

24 мая Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине в качестве ответа за теракт в Старобельске, применив баллистические ракеты "Орешник", ракеты "Искандер", гиперзвуковые "Кинжал", крылатые "Циркон" и ударные беспилотники.