Москва26 маяВести.Советник министра обороны Украины с позывным "Флэш" заявил, что украинская сторона готова нанести мощные удары в ответ на действия России. Как сообщает агентство УНИАН, данное заявление прозвучало на фоне предупреждений о возможных атаках на ключевую инфраструктуру украинской столицы.
Если РФ будет терроризировать Киев, предприятия, "центры принятия решений" — мы будем очень сильно бить в ответзаявил Флэш
24 мая Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине в качестве ответа за теракт в Старобельске, применив баллистические ракеты "Орешник", ракеты "Искандер", гиперзвуковые "Кинжал", крылатые "Циркон" и ударные беспилотники.