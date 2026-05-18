В Москве привлекли к ответственности самокатчика, устроившего ДТП

Москва18 мая Вести.Столичный пользователь кикшеринга привлечен к ответственности после устроенного ДТП у Московского зоопарка. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Дело расследует прокуратура столицы.

Самокатчика, устроившего ДТП у Московского зоопарка, оперативно вычислили и привлекли к ответственности написано в канале ведомства в MAX

Это было сделано благодаря одной из видеокамер ЦОДД. Ему навсегда заблокировали аккаунт в использовавшемся им сервисе.

Теперь, в случае подтверждения вины пользователя, ему грозит от 30 до 50 тысяч рублей штрафа. Такая мера может быть применена к нему помимо основных санкций.