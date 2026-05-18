Москва18 маяВести.Столичный пользователь кикшеринга привлечен к ответственности после устроенного ДТП у Московского зоопарка. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
Дело расследует прокуратура столицы.
написано в канале ведомства в MAX
Это было сделано благодаря одной из видеокамер ЦОДД. Ему навсегда заблокировали аккаунт в использовавшемся им сервисе.
Теперь, в случае подтверждения вины пользователя, ему грозит от 30 до 50 тысяч рублей штрафа. Такая мера может быть применена к нему помимо основных санкций.