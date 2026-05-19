Москва19 маяВести.Пресненский районный суд назначил административный арест блогеру Марку Булаху, который устроил заезд на диване по центру города. Об этом сообщает РИА Новости.
Он признан виновным в организации массового и одновременного передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 сутокговорится в решении по делу Булаха
Инцидент произошел вечером 16 мая на Патриарших прудах. Используя электросамокаты, он перевозил мебельный диван, предварительно перекрыв движение группой граждан.