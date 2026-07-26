В Эрмитаже задержали мужчину, называвшего себя Иисусом Христом В Эрмитаже Росгвардия задержала самопровозглашенного Иисуса Христа

Москва26 июл Вести.В Эрмитаже был задержан мужчина, который называл себя Иисусом Христом и устроил дебош во внутреннем дворе Зимнего дворца. Об этом сообщило издание "Фонтанка".

С тем, кто называет себя сыном Божьим, пришлось иметь дело 26 июля сотрудникам Росгвардии. Персонажа Нового Завета обнаружили в дворике Эрмитажа. Теперь он в психиатрической больнице говорится в публикации

Босоногий длинноволосый 28-летний мужчина в майке и шортах пробрался в музей со стороны Дворцовой площади. Он начал бегать по дворику, размахивая руками и что-то говоря. Охрана вызвала Росгвардию. При задержании он представился сыном Божьим.

Задержанным оказался 28-летний москвич, который ранее работал в юридической фирме. Мужчину передали медикам, после чего он был госпитализирован в психиатрическую больницу.

Все обстоятельства происшествия выясняются.