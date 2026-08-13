Москва13 авгВести.В Москве мужчина без одежды забежал в пункт приема ставок на улице Маршала Неделина и устроил там дебош, неадеквата задержали. Об этом сообщила столичная Росгвардия.
Инцидент произошел ночью. Правоохранителям поступил сигнал "тревога" из одного из охраняемых объектов развлекательного типа, сотрудники заведения также рассказали о произошедшем. Тогда росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия.
[Мужчина без одежды] громко кричал, пытался повредить имущество, похитить прохладительные напитки … [Также] не реагировал на замечания окружающих, не мог внятно объяснить причину своих действийговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения.
Росгвардейцы задержали правонарушителя и помогли медикам госпитализировать его в медучреждение.