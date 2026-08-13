В Москве мужчина без одежды забежал в пункт приема ставок и устроил дебош

В Москве задержали мужчину, который забежал в пункт приема ставок без одежды В Москве мужчина без одежды забежал в пункт приема ставок и устроил дебош

Москва13 авг Вести.В Москве мужчина без одежды забежал в пункт приема ставок на улице Маршала Неделина и устроил там дебош, неадеквата задержали. Об этом сообщила столичная Росгвардия.

Инцидент произошел ночью. Правоохранителям поступил сигнал "тревога" из одного из охраняемых объектов развлекательного типа, сотрудники заведения также рассказали о произошедшем. Тогда росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия.

[Мужчина без одежды] громко кричал, пытался повредить имущество, похитить прохладительные напитки … [Также] не реагировал на замечания окружающих, не мог внятно объяснить причину своих действий говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения.

Росгвардейцы задержали правонарушителя и помогли медикам госпитализировать его в медучреждение.