Москва13 авгВести.Столичный суд назначил 10 суток административного ареста мужчине, который проехал в метро с голым торсом и нецензурно выражался. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что мужчина нарушил общественный порядок на станции БКЛ "Рижская".
На станции «Рижская» Большой кольцевой линии в вагоне электропоезда пассажир без футболки выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок. Полицейские УВД на Московском метрополитене установили личность нарушителя и задержали его на улице Софьи Ковалевской — им оказался ранее судимый 41-летний мужчинасказано в сообщении
На нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему арест 10 суток.