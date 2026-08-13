В Москве задержали мужчину, ехавшего в метро с голым торсом В столичном метро задержали полуголого мужчину

Москва13 авг Вести.Столичный суд назначил 10 суток административного ареста мужчине, который проехал в метро с голым торсом и нецензурно выражался. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что мужчина нарушил общественный порядок на станции БКЛ "Рижская".

На станции «Рижская» Большой кольцевой линии в вагоне электропоезда пассажир без футболки выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок. Полицейские УВД на Московском метрополитене установили личность нарушителя и задержали его на улице Софьи Ковалевской — им оказался ранее судимый 41-летний мужчина сказано в сообщении

На нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему арест 10 суток.