Пиотровский прокомментировал инцидент с посетителем Эрмитажа Пиотровский назвал произошедшее в Эрмитаже актом вооруженного вандализма

Москва18 мая Вести.Действия посетителя Эрмитажа, который зашел за ограждение и сел на тронное кресло в Георгиевском зале, являются актом вооруженного вандализма. Об этом заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Он отметил, что произошедшее нельзя назвать "невинным перфомансом" или шоу.

Мы имеем дело с явным актом вандализма, причем вооруженного. Во всем мире популярность музеев делает их любимым местом для скандального самовыражения различных сил и персонажей заявил Пиотровский, его слова приводятся на официальном сайте учреждения

Инцидент произошел 17 мая, в воскресенье. Мужчина сел на трон и начал зачитывать некий текст. На замечания реагировал агрессивно.

Его задержали прибывшие на место бойцы Росгвардии и сотрудники службы безопасности музей. После было принято решение отправить его на обследование в медучреждение.