Арестован мужчина, избивший незнакомца на улице Грузинский Вал в Москве

Арестован мужчина, избивший незнакомца в центре Москвы Арестован мужчина, избивший незнакомца на улице Грузинский Вал в Москве

Москва27 июл Вести.Арестован мужчина, избивший незнакомца на улице Грузинский Вал в Москве, ему также предъявлено обвинение. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Инцидент произошел около ресторана на ул. Грузинский Вал. У мужчин возник словесный конфликт, в ходе которого агрессор не менее 10 раз руками и ногами ударил по голове оппонента. Пострадавшего госпитализировали.

Заключен под стражу фигурант уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью человека. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Привлечение обвиняемого к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.