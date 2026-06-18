Двое уроженцев Пермского края изнасиловали девушку в Москве СК просит об аресте уроженцев Пермского края, изнасиловавших девушку в Москве

Москва18 июн Вести.Двое уроженцев Пермского края обвиняются в изнасиловании девушки в Москве. Фигурантов задержали, в ближайшее время им изберут меру пресечения. Об этом сообщает столичное ГСУ СК России.

Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. ст. 131 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ… Задержаны двое уроженцев Пермского края. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в Telegram-канале ведомства

Преступление произошло в ночь н 15 июня, понедельник, в апартаментах на Нижегородской улице. По данным силовиков, мужчины воспользовались беспомощным состоянием потерпевшей.