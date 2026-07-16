Москва16 июлВести.В Москве был задержан местный житель, который подозревается в изнасиловании девушки. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.
Задержанный мужчина 1979 года рождения стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, соединенные с угрозой убийства. Он ударил жертву по голове пакетом со стеклянной тарой. После этого, угрожая убийством, он совершил преступление.
Девушка после этого обратилась в правоохранительные органы.
Подозреваемый установлен и задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободынаписано в канале СК
Происшествие случилось в парковой зоне вблизи Никулинского проезда.