В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего девушку на западе столицы

Житель Москвы изнасиловал девушку под угрозой убийства, возбуждено дело В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего девушку на западе столицы

Москва16 июл Вести.В Москве был задержан местный житель, который подозревается в изнасиловании девушки. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Задержанный мужчина 1979 года рождения стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, соединенные с угрозой убийства. Он ударил жертву по голове пакетом со стеклянной тарой. После этого, угрожая убийством, он совершил преступление.

Девушка после этого обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемый установлен и задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы написано в канале СК

Происшествие случилось в парковой зоне вблизи Никулинского проезда.