В Красноярске задержан "человек-паук", рисовавший наркограффити "Человек-паук" задержан в Красноярске за наркограффити

Москва29 июн Вести.В Красноярске задержан молодой человек в маске "человека-паука" за создание наркограффити. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

"Человеком-пауком" оказался безработный житель краевого центра 2004 г.р. При себе у задержанного были баллончики с краской, а в телефоне – фото с нанесенными надписями – для отчета перед "работодателями" говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Молодой человек заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на сбыт запрещенных веществ, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.