Москва24 июнВести.В Красноярске за сексуальные домогательства к школьнице задержан 23-летний мужчина, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.
Представитель следствия сообщила, что это произошло еще в апреле. С этим мужчиной девочка не была знакома.
Она сумела убежать и рассказала о произошедшем родителям, которые обратились с заявлением к правоохранителям.
Следователи задержали молодого человека за сексуальные домогательства к школьнице в Красноярскеговорится в сообщении
В отношении мужчины возбудили дело по статье 132 УК РФ. Возраст девочки не разглашается в интересах ребенка и следствия.
В региональном главке СК предполагают, что это мог быть не единичный случай.
В мессенджере ведомства в MAX опубликованы приметы фигуранта и его фоторобот. Тех, кто опознал злоумышленника, просят сообщать по телефонам оперативной связи.