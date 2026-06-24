В Красноярске задержан мужчина, пристававший на улице к школьнице

Задержан мужчина, пристававший к школьнице на улице в Красноярске В Красноярске задержан мужчина, пристававший на улице к школьнице

Москва24 июн Вести.В Красноярске за сексуальные домогательства к школьнице задержан 23-летний мужчина, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.

Представитель следствия сообщила, что это произошло еще в апреле. С этим мужчиной девочка не была знакома.

Она сумела убежать и рассказала о произошедшем родителям, которые обратились с заявлением к правоохранителям.

Следователи задержали молодого человека за сексуальные домогательства к школьнице в Красноярске говорится в сообщении

В отношении мужчины возбудили дело по статье 132 УК РФ. Возраст девочки не разглашается в интересах ребенка и следствия.

В региональном главке СК предполагают, что это мог быть не единичный случай.

В мессенджере ведомства в MAX опубликованы приметы фигуранта и его фоторобот. Тех, кто опознал злоумышленника, просят сообщать по телефонам оперативной связи.