В Красноярске раскрыли дело об изнасиловании девушки, совершенном в 1991 году

В Красноярске будут судить мужчину за изнасилование, совершенное 35 лет назад В Красноярске раскрыли дело об изнасиловании девушки, совершенном в 1991 году

Москва30 июн Вести.В Красноярске насильника девушки будут судить через 35 лет после совершения преступления. Тогда предполагаемому злоумышленнику помогли ложные показания свидетелей и ограниченные возможности экспертизы. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, к изнасилованию причастен 61-летний житель Ачинска. В ночь на 14 июня 1991 года он вместе с приятелями отдыхал в компании двух 20-летних девушек. В какой-то момент одна из них покинула квартиру, оставив подругу с малознакомыми людьми. Вторая тоже хотела уйти, однако пьяный фигурант набросился на нее, изнасиловал, а потом вывез в лес и оставил там.

Несмотря на заявление потерпевшей, найти достоверные доказательства вины мужчины тогда у следствия не получилось.

Этому способствовали ложные показания свидетелей, присутствовавших в квартире, а также ограниченный уровень экспертных возможностей того времени… При дополнительных допросах свидетели, ранее давшие ложные показания в 1991 году, сообщили достоверные сведения… Дополнительная биологическая экспертиза подтвердила принадлежность биологического следа, обнаруженного на одежде пострадавшей, 61 летнему жителю Ачинска говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В результате фигурант дал признательные показания. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.