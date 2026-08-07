Житель Ивановской области, подозреваемый в насилии, скрывался более 30 лет В Иваново следователи нашли мужчину, подозреваемого в насилии 30-летней давности

Москва7 авг Вести.Сотрудники следственных органов СК России по Ивановской области задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании группой лиц несовершеннолетних более 30 лет назад, сообщает Следком.

Преступление было совершено вечером 9 апреля 1994 года. Двое молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, пригласили двух 14-летних девочек в частный дом в городе Кохма Ивановской области, где с применением физической силы совершили преступление против половой неприкосновенности девочек.

Личности мужчин были установлены, один из них был осужден. Второму же фигуранту удалось скрыться. Он долгое время жил в других регионах по чужим документам и даже отказался от вступления в права наследования после смерти матери, чтобы его не нашли. Мужчина хотел, чтобы его признали безвестно отсутствующим и впоследствии умершим.

Тем не менее работа следователей и криминалистов СКР во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД по розыску фигуранта продолжалась. Личность человека, скрывающегося от органов следствия под другим именем, удалось установить благодаря составленному экспертами ДНК-профилю его родственников.

В результате грамотно спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 6 августа 2026 года мужчина был задержан в поезде во Владимирской области отмечается в публикации

В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.