Двух полицейских из Иваново арестовали по обвинению в групповом изнасиловании

Москва16 мая Вести.В Иваново суд заключил под стражу двух сотрудников полиции, обвиняемых в изнасиловании. Вместе с ними заключили под стражу сожительницу одного из них.

Как рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, мера пресечения избрана на два месяца - по 13 июля 2026 года.

Постановлениями … суда … избрана мера пресечения … в отношении начальника ОКОН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново сказано в сообщении пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте"

Его обвиняют по двум статьям – п. «а» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц).

Одно из этих преступлений, по версии органа предварительного расследования, совершено обвиняемым во время проведения следственных действий.

Ранее по обвинению в совершении аналогичных преступлений на два месяца суд заключил под стражу старшего оперуполномоченного ОКОН ОМВД России по Ленинскому району города.

Вместе с фигурантами в субботу, 16 мая, арестовали сожительницу начальника ОКОН ОМВД России по Ленинскому району города Иваново. Женщине инкриминируют совершение преступления по ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц).

Ходатайства следователя рассмотрены в закрытых судебных заседаниях.

Постановления в законную силу не вступили.