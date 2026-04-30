Москва30 апр Вести.Тверской районный суд Москвы отправил под арест заместителя начальника УМВД России по городскому округу Химки – начальника Следственного управления Юлию Полосухину, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Тверской районный суд города Москвы 30 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полосухиной Юлии Николаевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ отмечается в публикации

Фигурантка обвиняется в превышении должностных полномочий, сопровождающемся насилием, угрозой его применения, применением оружия или специальных средств, а также причинением тяжких последствий. Наказание по этой статье УК РФ может достигать 10 лет лишения свободы.