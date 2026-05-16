Полицейских из Ивановской области заподозрили в насилии над женщинами

Москва16 мая Вести.В УМВД России по Ивановской области прокомментировали информацию о совершении противоправных действий двумя сотрудниками территориального органа внутренних дел.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства, выявлены и задокументированы два факта противоправных действий против половой неприкосновенности в отношении двух жительниц Иванова.

Их совершили два сотрудника территориального органа внутренних дел. Преступления зафиксировали оперативники отдела собственной безопасности (ОСБ) регионального УМВД.

Первое преступление совершено двумя сотрудниками в отношении женщины, являющейся фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте наркотиков говорится в сообщении

Во втором эпизоде участвовал один из упомянутых выше полицейских и его сожительница. Они подвергли сексуальному насилию еще одну женщину.

Отмечается, что пострадавшие не обращались с заявлениями в правоохранительные органы.

Собранные ОСБ материалы переданы в Следственный комитет. В случае подтверждения данных полицейских уволят из МВД по отрицательным основаниям, и они понесут законное наказание.

Ранее сообщалось, что в Иванове суд заключил под стражу двух сотрудников полиции, обвиняемых в изнасиловании. Вместе с ними арестовали сожительницу одного из стражей порядка.