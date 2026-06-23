В КБР через 40 лет вынесли приговор по делу об убийстве двух лиц и изнасиловании

Убийца и насильник получил наказание в КБР через 40 лет после преступлений В КБР через 40 лет вынесли приговор по делу об убийстве двух лиц и изнасиловании

Москва23 июн Вести.В Кабардино-Балкарии вынесен приговор по делу об убийстве двух лиц и изнасиловании, которые были совершены больше 40 лет назад, сообщает СК РФ.

Следствие и суд установили, что в мае 1984 года осужденный приехал в город Нальчик для того, чтобы расправиться с новой семьей своего отца.

Когда отца не было дома, фигурант зашел в квартиру и нанес его супруге множественные ножевые ранения, от которых женщина скончалась на месте.

После этого мужчина изнасиловал 15-летнюю дочь женщины от первого брака и в целях сокрытия преступления задушил ее говорится в публикации Следкома в MAX

После совершения этих преступлений злоумышленник завладел драгоценностями и деньгами погибшей и скрылся с места преступления.

В 1984 году из-за несовершенства методов экспертного исследования следователям не удалось добыть достаточные доказательства его причастности к содеянному, и предварительное следствие по уголовному делу приостановили.

В 2024 году криминалисты повторно изучили материалы и обнаружили на вещественных доказательствах биологические следы, принадлежавшие 69-летнему мужчине.

Фигурант проживал на территории другого государства и был объявлен в межгосударственный розыск.

В результате совместной работы следователей и сотрудников оперативных служб в июле 2025 года обвиняемый был задержан по месту своего проживания сообщили в СК РФ

Фигурант был экстрадирован в Россию. Суд приговорил его к 15 годам исправительной колонии общего режима.