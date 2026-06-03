Жителя Челябинска осудили на 12 лет за попытку убийства экс-жены и ее сожителя

Жителя Челябинска осудили за нападение на экс-жену и ее сожителя с мачете Жителя Челябинска осудили на 12 лет за попытку убийства экс-жены и ее сожителя

Москва3 июн Вести.Жителя Челябинска приговорили к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в покушении на убийство экс-жены и ее сожителя. Как сообщает СУ СК России по региону, он пытался зарубить их мачете.

Суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью)… Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 31 октября 2025 года на улице Румянцева в Металлургическом районе. Фигурант набросился на бывшую супругу и ее возлюбленного и нанес множественные удары по голове и туловищу. Завершить задуманное мужчина не смог, так как ему помешали очевидцы.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.