В Челябинской области будут судить мужчину, который забил знакомого гвоздодером Жителя Челябинской области будут судить за убийство мужчины с помощью гвоздодера

Москва4 июл Вести.В Челябинской области будут судить мужчину, который насмерть забил гвоздодером знакомого и пытался застрелить еще одного. Как сообщает СУ СК России по региону, в ходе следствия фигурант дал признательные показания и поделился подробностями своих злодеяний.

Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным СК, в июле 2025 года обвиняемый расправился со знакомым у карьера, расположенного возле деревни Сарыкульмяк Кунашакского муниципального округа. Во время конфликта он схватил гвоздодер и трижды ударил потерпевшего по голове, а тело закопал в яме, которую подготовил заранее.

В марте 2026 года фигурант пытался убить мужчину, с которым у него был давний конфликт. Для этого он приехал к своей будущей жертве в село Большой Куяш, пытался попасть в дом, а, получив отказ, расстрелял входную дверь, за которой, как он считал, стоит оппонент. Выстрелы своей цели не достигли, а агрессору помешали очевидцы, которым он также угрожал убийством.

Отмечается, что оба преступления фигурант совершил, будучи пьяным.