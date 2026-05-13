Убийца россиянки и ее дочери в Бодруме приговорен к двум пожизненным срокам Обвиняемого в убийстве россиянок в Бодруме суд приговорил к двум пожизненным

Москва13 мая Вести.Суд турецкого города Бодрум приговорил к двум пожизненным срокам обвиняемого в убийстве россиянок гражданина Литвы Андрея Кушлевича, сообщает агентство DHA.

Суд признал Кушлевича виновным в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами. Обвиняемый свою вину не признал. Адвокат Кушлевича заявила, что решение суда будет обжаловано – по ее словам, в деле недостаточно доказательств, и приговор вынесен на основании предположений.

В ноябре 2023 года родственники проживавшей в Бодруме 42-летней Ирины Двизовой не смогли связаться ни с ней, ни с ее 15-летней дочерью Даяной, отправились к ним домой, обнаружили там следы крови и сообщили об этом в полицию. Спустя пять дней у обочины дороги в районе Ичмелер были обнаружены тела россиянок, завернутые в простыни и обвязанные веревками.

На теле Двизовой были обнаружены три пулевых отверстия, на теле ее дочери – два. Подозреваемым стал бывший муж Двизовой Андрей Кушлевич. По данным следствия, у экс-супругов были разногласия по вопросу опеки над сыном – Двизова планировала лишить бывшего мужа родительских прав. После совершения преступления Кушлевич забрал сына и вылетел в Литву. Он был задержан в 2024 году полицией Германии и позже экстрадирован в Турцию.