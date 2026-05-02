Москва2 мая Вести.Неоднократно убивавший женщин Алексей Громов из Ярославской области обратился в суд с ходатайством о смягчении пожизненного наказания​​​. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В результате суд отказал Громову в принятии ходатайства.

Судом было установлено, что приговор суда от 2012 года постановлен в соответствии с действующим законодательством, каких-либо изменений, смягчающих наказание или иным образом улучшающих положение осужденного, с тех пор не вносилось отмечается в сообщении

Маньяка из Любима в 2012 году приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство четырех женщин в разных регионах в течение шести лет. Три из них были его сожительницами и четвертая жертва была матерью одной из сожительниц.

Позже выяснилось, что в середине девяностых Громов убил еще одну женщину и был приговорен к 10 годам.

Убийца признался в своих преступлениях.