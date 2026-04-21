Москва21 апр Вести.Приговоренный к 12,5 годам лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко Олег Соколов подал заявление о смягчении наказания, однако суд ему отказал, сообщат РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву.

По ее словам, 69-летний Соколов просил заменить колонию строгого режима на принудительные работы.

Суд отказал в принятии этого заявления, так как Соколов достиг пенсионного возраста, а в соответствии со ст.53.1 УК РФ, таким лицам принудительные работы не назначаются сказала собеседница агентства

В 2020 году суд в Петербурге приговорил Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, а также незаконное хранение оружия и патронов к нему. Установлено, что в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома застрелил Ещенко, а затем расчленил тело.