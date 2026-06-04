Присяжные вынесли вердикт двум фигурантам дела об убийстве ректора в Петербурге Присяжные признали виновными двух фигурантов дела об убийстве ректора СПбГУСЭ

Москва4 июн Вести.Присяжные вынесли вердикт двоим фигурантам уголовного дела об убийстве ректора Санкт-Петербургского госуниверситета сервиса и экономики в 2012 году. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ленинградской области, заседатели признали Смирнягина и Рогалеву виновными в подстрекательстве и пособничестве в расправе над Александром Викторовым.

Коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт подсудимым Смирнягину и Рогалевой… Далее председательствующему судье и участниками судебного разбирательства предстоит исследовать обстоятельства, связанных с квалификацией содеянного подсудимыми, назначением им наказания, и другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора говорится в Telegram-канале инстанции

Ректор СПбГУСЭ Александр Викторов был убит 5 сентября 2012 года во Всеволожске. Киллер трижды выстрелил в спину и голову 61-летнего мужчины, тот скончался на месте. Ранения получила супруга Викторова, ей удалось выжить.

Предполагается, что мотивом послужило выявление Викторовым фактов хищений в учебном заведении, сумма ущерба превысила один миллиард рублей.

Исполнитель заказного убийства Андрей Елисеев был приговорен к 13 годам лишения свободы, его пособник Вячеслав Макаров получил 9 лет. Организатора преступления Виталия Ковалева отправили в колонию на 17 лет.

По версии правоохранителей, Смирнягин и Рогалева выступили в роли соучастников, а именно подыскивали исполнителей и расплачивались с ними.