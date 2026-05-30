Москва30 мая Вести.Бывший глава муниципального образования (МО) Дачное Кировского района Санкт-Петербурга Вадим Сагалаев и его экс-заместитель Игорь Заболотный признали вину в убийствах и заключили досудебное соглашение со следствием. Кадры следственных действий появились в распоряжении ИС "Вести".

По версии следствия, в начале 2000-х годов Сагалаев дал задание убить бухгалтера и акционера "Мебельного торгового дома" Татьяну Романенкову, а также заказал расправу над директором НИИ "Гидролиз" Евгением Дорфманом, его женой и охранником, затем он дал поручение ликвидировать члена своей же банды Виталия Антонова.

Стали ходить слухи среди сотрудников, что Дорфман нашел новых каких-то партнеров, как он с ними собирался выстраивать отношения, было непонятно, поэтому я его попросил пояснить, что происходит. Он сначала говорил, что ничего не происходит, потом со временем, когда слухов и информации стало больше, он сказал, что это не мое дело. Тогда я принял решение его убить: встретился со своим близким мне человеком, доверенным, надежным Игорем Заболотным - мы встречались в кафе на Голикова, 27 рассказал Сагалаев

Заболотный также сообщил Следственному комитету подробности той встречи.

По этому адресу находилось кафе "Звезда", где мы встречались с Сагалаевым Вадимом Александровичем, который дал мне заказ на Дорфмана. Тут же передавал мне деньги – 20 тысяч долларов. Здесь же с Глушко Андреем (еще один фигурант дела - ред.) – Глухим. Рассказывал, давал ему указания сообщил он

В декабре 2025 года в Петербурге были задержаны глава муниципального округа Дачное Вадим Сагалаев и его заместитель Игорь Заболотный по подозрению в организации заказных убийств и кровавом устранении конкурентов, совершенных более 20 лет назад.