Москва16 мая Вести.Задержанный после убийства криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны Владимир Далекин расплакался после признания. В интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести" фигурант уголовного дела заявил, что раскаивается в преступлении.

Мужчина сообщил, что вместе с подельниками три раза приезжал в Дубай, чтобы наблюдать за Новаком и супругой.

Далекин рассказал о том, что определенная задача у него была и на непосредственно день преступления, когда криптотрейдера с женой заманили на виллу, вымогательством добыли у них деньги и убили.

Моя задача была в том, чтобы контролировать Романа, чтобы он не проявлял никакого физического воздействия. Просто удерживать. Я находился в комнате, практически всегда находился в комнате. Максимум, я выходил, чтобы перекурить рассказал он

Впоследствии тела Романа и Анны обнаружили в пустыне. По информации СМИ, тела жертв были уложены в черные мешки из плотного полиэтилена.

Сам Далекин, один из задержанных в ходе следствия по делу об убийстве, заявил, что раскаивается в преступлении.

Я очень сильно раскаиваюсь в содеянном, полностью признаю свою вину, абсолютно полностью. Я хочу попросить прощения у родственников Романа и Анны, перед их детьми. Простите меня, если можно. Простите нас за содеянное, искренне прошу вашего прощения сказал он в беседе с журналистом и заплакал

В конце 2025 года вместе с Далекиным по делу были задержаны другие фигуранты - Константин Шахт, Юрий Шарыпов, а также четверо их предполагаемых пособников.

Романа Новака, который представлялся другом основателя Telegram Павла Дурова, инвесторы обвиняли в хищении 500 миллионов долларов, полученных им якобы на развитие бизнеса.

Следствие продолжает расследование обстоятельств смерти трейдера и его жены в ОАЭ, а также выясняет, кто является заказчиком резонансного преступления.